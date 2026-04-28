 Учительница, пострадавшая в лицее İdrak, уволилась, а напавшего на нее ученика планируют отправить в Лондон? | 1news.az | Новости
Учительница, пострадавшая в лицее İdrak, уволилась, а напавшего на нее ученика планируют отправить в Лондон?

Фаига Мамедова12:45 - Сегодня
Появились новые подробности о состоянии и дальнейшей судьбе учительницы, пострадавшей в ходе вооруженного инцидента в лицее İdrak.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, пострадавшая при инциденте преподаватель Шахла Камилова уволилась с работы.

Согласно утверждениям, после завершения следствия семья ученика планирует отправить его в Лондон для продолжения образования.

Отметим, что в ранее распространенной информации сообщалось, что учительница простила совершившего нападение ученика. Официальный документ, подтверждающий примирение сторон, уже представлен в следственные органы. В связи с этим ожидается, что школьник будет выпущен на свободу.

Напомним, что инцидент произошел 6 февраля. Ученик 10-го класса лицея «Идрак» Али Ширинов пришел в школу с принадлежащим его отцу охотничьим ружьем и открыл огонь по учительнице Шахле Камиловой. Получившая пулевое ранение педагог была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи извлекли из области шеи пострадавшей 16 дробин.

Ученик, совершивший преступление, был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

