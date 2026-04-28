Психологи и учителя в школах Азербайджана ежедневно предотвращают множество конфликтных ситуаций

В примерно 4 тысячах общеобразовательных учреждений страны мы наблюдаем, что ежедневно в каждой школе взаимодействуют более 1000 человек, включая учащихся, учителей и родителей.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге заявил руководитель Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, действующего при Министерстве науки и образования, Эшги Багиров.

Он подчеркнул, что такой масштаб превращает образовательную среду в насыщенную социальную платформу, при этом в отдельных случаях делает возникновение разногласий и конфликтов практически неизбежным.

«Однако на фоне контингента, превышающего 1,5 миллиона учащихся, число участников конфликтных ситуаций составляет крайне незначительную долю. В обществе чаще всего становятся заметными и обсуждаются именно уже произошедшие инциденты. Между тем ежедневно в школах благодаря профессиональному и оперативному вмешательству учителей, психологов и родителей множество потенциальных конфликтов предотвращаются и разрешаются конструктивно, не успевая перерасти в более серьёзные ситуации» - отметил Э.Багиров.

Руководитель госагентства также подчеркнул, что «в этой связи особенно важно отметить труд работников сферы образования и усилить общественную поддержку их деятельности»: «Одновременно одним из ключевых приоритетов остаётся расширение профилактических мер для предотвращения повторения конфликтов, укрепление психологических служб, а также дальнейшее развитие сотрудничества между школой и родителями».