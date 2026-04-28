Мерц заявил, что Иран «унижает» США. Чем это чревато для НАТО?

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что власти Ирана «унижают» США своей переговорной тактикой, может усугубить раскол в трансатлантических отношениях.

С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

В понедельник Мерц в ходе встречи со школьниками в городе Марсберг сказал, что Иран «очень талантливо» ведет переговоры с США, вынуждая Вашингтон отправлять переговорщиков в Исламабад и возвращаться оттуда без результата. По его словам, иранское руководство таким образом «унижает целый народ».

Агентство назвало это высказывание «непривычно искренним», отметив, что оно несет в себе риск «углубления раскола в трансатлантических отношениях». «Высказывание указывает на переоценку отношений с [президентом США Дональдом] Трампом рядом европейских лидеров. Попытки завоевать расположение сменились более трезвым взглядом на американского президента, который неоднократно ставил под сомнение роль НАТО, поддерживал европейские крайне правые силы и угрожал захватить Гренландию, территорию Дании», - пишет агентство.

Хотя Мерц в марте посетил Белый дом и этот визит подчеркнул дружелюбный характер отношений двух лидеров, канцлер стал более критично высказываться об американской кампании против Ирана на фоне высоких цен на энергоносители, которые болезненно сказываются на германской экономике, пояснило агентство.