Мерц заявил, что Иран «унижает» США. Чем это чревато для НАТО?

First News Media13:10 - Сегодня
Мерц заявил, что Иран «унижает» США. Чем это чревато для НАТО?

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что власти Ирана «унижают» США своей переговорной тактикой, может усугубить раскол в трансатлантических отношениях.

С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

В понедельник Мерц в ходе встречи со школьниками в городе Марсберг сказал, что Иран «очень талантливо» ведет переговоры с США, вынуждая Вашингтон отправлять переговорщиков в Исламабад и возвращаться оттуда без результата. По его словам, иранское руководство таким образом «унижает целый народ».

Агентство назвало это высказывание «непривычно искренним», отметив, что оно несет в себе риск «углубления раскола в трансатлантических отношениях». «Высказывание указывает на переоценку отношений с [президентом США Дональдом] Трампом рядом европейских лидеров. Попытки завоевать расположение сменились более трезвым взглядом на американского президента, который неоднократно ставил под сомнение роль НАТО, поддерживал европейские крайне правые силы и угрожал захватить Гренландию, территорию Дании», - пишет агентство.

Хотя Мерц в марте посетил Белый дом и этот визит подчеркнул дружелюбный характер отношений двух лидеров, канцлер стал более критично высказываться об американской кампании против Ирана на фоне высоких цен на энергоносители, которые болезненно сказываются на германской экономике, пояснило агентство.

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения ...

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

В Мали в ходе атак есть жертвы среди российского «Африканского корпуса»

Мерц заявил, что Иран «унижает» США. Чем это чревато для НАТО?

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Ибрагим Татлысес решил оставить состояние государству: Стало известно, что входит в его многомиллионное состояние

СМИ узнали о состоянии Моджтабы Хаменеи

В бакинском детсаду воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном признании водительских прав с Беларусью

Верховный суд не удовлетворил жалобу против Заура Бахшалиева

Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Гвинеей по внедрению модели «ASAN xidmət»

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Зафиксировано улучшение дисциплины в школах Азербайджана 

В Азербайджане ужесточили требования к кандидатам на должности директоров школ

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

В школах усилены меры контроля за запрещёнными предметами в рюкзаках учеников

В ряде районов Азербайджана построят дамбы на реках

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Будут заново отстроены дома, разрушенные в результате селя

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения последствий дождей? 

Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место?

Жильцам снесенного дома в Кешле выплатят единовременную помощь

Психологи и учителя в школах Азербайджана ежедневно предотвращают множество конфликтных ситуаций

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

