Жильцам снесенного дома в Кешле выплатят единовременную помощь

Жильцам индивидуального жилого дома, снесенного по адресу город Баку, Хатаинский район, поселок Кешля, улица Р. Багирова, 36/12 «б», будет выплачена единовременная материальная помощь.

Это нашло свое отражение в распоряжении Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по борьбе с опасным и вредным воздействием селей и паводков.

В целях обеспечения непрерывности работ, проводимых в направлении устранения последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана, а также для недопущения повторения аналогичных случаев в будущем из предусмотренного в госбюджете на 2026 год резервного фонда президента в общей сложности выделено 85 869 260,0 манатов для реализации мер, предусмотренных в приложении к данному распоряжению.

Ранее в поселке Кешля Хатаинского района на улице Рашида Багирова был снесен дом, ставший причиной аварии в коллекторе. Канализационный коллектор диаметром 1200 мм, над которым был построен жилой дом обрушился, что привело к аварийной ситуации.