Посол Ирана: Группа экспертов расследует атаку беспилотника на Нахчыван 

Группа экспертов из Азербайджана и Ирана расследует атаку беспилотника на Нахчыван.

Как сообщил Oxu.Az посол ИРИ в Азербайджане Моджтаба Дермичилу, в рамках расследования уже состоялась встреча военных экспертов двух стран.

По его словам, на первом этапе стороны провели обмен информацией, после чего на азербайджано-иранской границе прошла встреча совместной экспертной группы. Это позволило уточнить ряд технических деталей и определить дальнейшие шаги расследования.

Посол отметил, что было принято решение продолжить обмен данными по отдельным направлениям, поскольку требуется дополнительная проверка и уточнение информации для получения объективной картины.

Он также добавил, что окончательные выводы по инциденту будут сделаны после завершения всех необходимых проверок и стабилизации ситуации в Иране.

Напомним, 5 марта 2026 года с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки на Автономную Республику Нахчыван с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывными боеголовками.

Один из БПЛА повредил здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, а другой упал возле здания средней школы в селе Шекерабад Бабекского района. Установлено, что в результате атак пострадали четыре мирных жителя.