В Москве при пожаре погибли 7 человек

Число погибших при пожаре в здании новостройки на севере Москвы возросло до 7, еще 12 человек пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. К сожалению, пострадали 12 человек, 7 человек погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар произошел в строящемся жилом доме по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14. Как уточнили в МЧС, общая группировка на тушении составляет более 200 человек и 65 единиц техники.