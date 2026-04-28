Энергетика, оборона, логистика: Баку и Прага выстраивают новую модель стратегического партнерства

На фоне трансформации европейского энергорынка Баку усиливает свою роль ключевого энергетического поставщика и логистического узла для Европы, а Прага стремится снизить уязвимость от внешних шоков, ускоряя поиск альтернативных источников энергоснабжения - эту ключевую логику обозначили официальный визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан и его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Содержание заявлений лидеров показывает, что в условиях растущих геоэкономических вызовов Баку и Прага переходят от преимущественно энергетического сотрудничества к комплексному стратегическому партнерству, охватывающему промышленную кооперацию, транспортную инфраструктуру, совместные инвестиционные проекты.

И если сегодня основу товарооборота формирует нефть - Азербайджан, по словам Андрея Бабиша, является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Чехию, обеспечивая 42% импорта, - то на новом этапе стороны переходят к предметному обсуждению газовых поставок и долгосрочных контрактов. Чешский премьер выражает серьезную заинтересованность своей страны в долгосрочном взаимодействии в поставках газа - «помимо нефти, Азербайджан де-факто может стать нашим стратегическим партнером в этой области», говорит он.

Азербайджанский лидер рассматривает возможности начала сотрудничества в области природного газа в более широкой перспективе – «с прицелом на стратегическое партнерство в энергетике, которое могло бы охватить нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимию, удобрения, электроэнергию, искусственный интеллект, центры обработки данных – все те направления, по которым обе страны активно работают на двусторонней основе и которые обладают огромным потенциалом».

«Мы очень надеемся вывести наш товарооборот на еще более высокий уровень. Хотя сегодня наш товарооборот значительно вырос – он превышает 800 миллионов долларов. Но если мы посмотрим на структуру товарооборота, то увидим, что здесь в основном бросается в глаза экспорт азербайджанской нефти. Поэтому мы хотим, чтобы товарооборот был более сбалансированным, а его структура усовершенствована», - подчеркивает президент Ильхам Алиев.

Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран, десять из которых являются членами Европейского Союза, в том числе, в соседние с Чехией страны. «Разумеется, сегодня мы говорили об этом и пришли к решению о сотрудничестве в этой сфере в будущем. Мы подходим к этому через широкую призму. Это будут не просто торговые операции, операции по экспорту энергоресурсов. Мы подходим к этому как к более широкомасштабному, долгосрочному сотрудничеству», - сказал глава Азербайджанского государства.

Еще одним сегментом энергетического сотрудничества Баку видит актуальную сегодня зеленую энергетику. «В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом. Наша цель – к 2032 году обеспечить выработку 8 гигаватт солнечной, ветряной и гидроэнергии. И это заложено не только в наши планы, но и в уже подписанные контракты. Потребуется выполнить значительный объем сопутствующих работ, и данное направление, безусловно, может стать одной из сфер сотрудничества», - подчеркивает глава государства.

В то же время, расширение азербайджано-чешского партнерства не ограничивается только лишь рамками энергетики, оно затрагивает в том числе и крайне важную область безопасности. Внимание сторон к оборонной промышленности как одному из ключевых направлений взаимодействия вполне закономерно.

Президент Ильхам Алиев прямо увязывает на связь этого направления с текущими глобальными реалиями - «это также очень важная сфера для любой страны, особенно в период, когда войны и конфликты возникают, словно грибы после дождя»: «Каждая страна должна быть готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность своих границ. Таким образом, с этой точки зрения, я считаю, что нами создана прочная основа для сотрудничества в этой сфере, обладающей значительным потенциалом для роста».

Чехия широко известна своей современной и эффективной продукцией оборонной промышленности, как отметил Андрей Бабиш, в 1939 году Чехословакия была крупнейшим в мире производителем военной техники и вооружений. Сегодняшняя Чехия готова к расширению связей с Азербайджаном в оборонном сегменте, о чем свидетельствует включение в состав делегации ключевых компаний этого сектора: «Здесь представлена группа чешских и словацких компаний, у которой уже есть совместное предприятие, капиталовложения; компания Aero Vodochody с самолетом L-39NG, далее CSG Aerospace, Česká Zbrojovka, Colt – мы говорили об этом проекте – Excalibur International, Explosia, VOP CZ, Omnipol и Livance SRO Meteopress. Все эти компании предлагают значительный ассортимент продукции и комплексные решения, разработанные с учетом ваших конкретных потребностей».

Азербайджанский лидер, со своей стороны, подчеркивает успешность длительного сотрудничества в этой сфере: «Мы закупаем у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством. Уверен, что эта отрасль тоже будет масштабной, поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства. И наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение». В то же время, практическое наполнение оборонного сотрудничества выходит за рамки только лишь закупок. «Мы уже подписали несколько контрактов с чешскими компаниями. И теперь планируем расширить сферу деятельности, а также перейти к совместному производству. Так что пока мы говорим, команды уже работают над этим», - сказал глава Азербайджанского государства.

Как видно, развитие оборонного сотрудничества фактически демонстрирует переход двустороннего взаимодействия от традиционных поставок к более глубокой индустриальной кооперации, основанной на совместном производстве и инвестициях. Этот подход наглядно отражает расширение экономического сближения, причем особое значение приобретает промышленная кооперация как форма перехода от торговли к совместным производственным и инвестиционным проектам.

По мере расширения сотрудничества Баку и Праги все более значимым направлением становится развитие инфраструктурной связности. В этом контексте усиливается взаимодействие в сфере транспорта и логистики. Азербайджан уже продолжительное время занимает позицию незаменимого транзитного узла, а сотрудничество с чешскими компаниями в транспортной сфере, включая совместные решения, способно выстроить новые устойчивые цепочки поставок. «В области транспортной связности сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора «Восток-Запад», который востребован сейчас как никогда прежде ввиду нарушения традиционных цепочек поставок и проблем с логистикой и транзитом. Азербайджан обеспечивает безопасный и надежный транзит с востока на запад и обратно, а также с севера на юг и с юга на север. Мы находимся как раз на пересечении обоих коридоров, и благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру в последние годы нами уже создан крупный актив, необходимый многим странам», - констатирует президент Ильхам Алиев.

Чехия в сфере транспорта предлагает Азербайджану весь спектр услуг – от подвижных составов и железнодорожных технологий до передовых систем управления движением и «умной» инфраструктуры. Чешские компании, по словам премьера страны, готовы помочь построить транспортную сеть, которая станет более быстрой, безопасной и экологически устойчивой: «И, разумеется, мы были бы рады, если бы компания Škoda Transportation, входящая в группу компаний Škoda – важнейшую и крупнейшую экономическую группу Чешской Республики PPF, - смогла добиться успеха в тендере по проекту метрополитена в Баку. Также здесь присутствуют делегации из AŽD Praha, CZ Loco, Daco и Tatra Export. Все эти компании представляют конкретные проекты, и я уверен, что, начав деловое сотрудничество с нами, вы останетесь по-настоящему довольны».

Кроме того, чешская сторона проявляет интерес к сотрудничеству с Бакинским метрополитеном: «Škoda Transportation является частью, возможно, крупнейшей в нашей стране экономической группы PPF Group. Эта группа, наряду с другими компаниями, готова создать совместное предприятие, начать производство в Азербайджане, инвестировать в научные исследования, сотрудничать с вашими университетами и, конечно же, с вашими людьми. Мы знаем, что перед нами есть Китай. Но мы очень способные, и это исторически в нашей крови. Чехословакия была одной из десяти самых промышленно развитых стран мира, я уверен, что мы можем быть единым капиталом».

Отдельное внимание стороны уделяют инвестиционной сфере: «Мы говорили о новом проекте в Карловых Варах и хотели бы расширить аэропорт и его взлетно-посадочную полосу. Таким образом, это мог бы быть инвестируемый вами новый аэропорт Чешской Республики, имеющий стратегическое значение. В итоге, это могло бы стать вкладом в туризм и развитие между нашими странами, - сказал Андрей Бабиш.

Туризм, безусловно, может стать одной из важных областей сотрудничества, убежден, со своей стороны, президент Азербайджана: «Обе страны богаты своей историей, культурой, памятниками, природой». «Нам, конечно, предстоит работать над связями, контактами между людьми, над авиасообщением, которое у нас уже имеется, но, вероятно, с учетом наших планов, его нужно будет расширить. Мы также говорили о потенциальном сотрудничестве в сфере грузовых авиаперевозок, где Азербайджан уже играет важную роль в регионе. И, конечно, есть многие другие области», - заявил азербайджанский лидер.

Таким образом, формирующаяся архитектура азербайджано-чешского взаимодействия приобретает черты многослойного стратегического партнерства, в котором энергетика, промышленность, транспортная связанность, инвестиции и оборонная кооперация складываются в единую систему взаимозависимостей. Стороны нацелены не просто на расширение повестки, а на переход к более устойчивой модели взаимодействия, ориентированной на долгосрочные цепочки поставок, технологическую кооперацию и совместное формирование инфраструктурных решений.

В результате Баку и Прага фактически выстраивают отношения нового типа, с акцентом на практическую связность, экономическую устойчивость и стратегическую предсказуемость, что позволяет обеим сторонам адаптироваться к меняющейся конфигурации глобального энергетического и логистического пространства.