WAM: топливная политика ОАЭ будет привержена ответственности и стабильности рынка

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после выхода из ОПЕК и ОПЕК + будут вести ответственную политику и придерживаться стабильности рынка, принимая во внимание глобальный спрос и предложение на нефть. Об этом сообщило агентство WAM.

Помимо этого, ОАЭ продолжат инвестировать в энергетические цепочки для поддержания устойчивости и долгосрочной трансформации энергетической системы.

ОАЭ сосредоточится на национальных интересах и обязательствах перед инвесторами, отмечает агентство.

Эмираты продолжат сотрудничать с партнерами в разработке ресурсов, говорится в сообщении.