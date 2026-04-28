ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает эмиратское информационное госагентство WAM.

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

По его информации, решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ "соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны".

Источник: РИА Новости