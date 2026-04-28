 Опубликованы первые кадры сцены конкурса «Евровидение 2026» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Феликс Вишневецкий16:43 - Сегодня
Организаторы конкурса песни «Евровидение» представили сцену 70-го юбилейного шоу, которое в мае пройдёт в Вене.

Презентация состоялась сегодня 28 апреля в концертном зале Wiener Stadthalle - церемонию открыл федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, подчеркнув символическое значение конкурса как события, объединяющего страны Европы, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

Перед официальным показом сцены был продемонстрирован таймлапс-видеоролик, отражающий двухнедельный процесс её строительства. Затем состоялось масштабное световое шоу, которое продемонстрировало технические возможности новой площадки и креативные решения для постановок участников.

По данным организаторов, сценическая конструкция весит около 210 тонн и занимает площадь порядка 2000 квадратных метров. В её создании было задействовано до 300 специалистов одновременно, а общий процесс монтажа занял менее двух недель.

Световая система сцены полностью построена на LED и лазерных технологиях и включает более 2100 приборов освещения и свыше 8500 управляемых LED-элементов. Впервые в истории конкурса будет использована система камер ARRI Alexa 35 Cinematic LIVE, что должно обеспечить более кинематографичное изображение трансляции.

70-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Вене 12, 14 и 16 мая 2026 года.

Поделиться:
263

1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

