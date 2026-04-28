В Агджабеди Toyota Prius насмерть сбила пешехода

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в селе Гаравелли.

Утром житель села Латиф Гарьягды оглу Нагиев (1969 года рождения) ожидал рейсовый автобус на обочине магистрали Мингячевир - Бахрамтепе, чтобы отправиться на работу, когда его сбил автомобиль марки Toyota Prius, за рулем которого находился Вели Нусретли. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту проводится расследование.