Гуманоидные роботы выйдут на работу  в токийском аэропорту - ВИДЕО

Japan Airlines (JAL) с мая начнет использовать человекоподобных роботов для выполнения наземных операций в Аэропорт Ханэда.

Пилотная программа рассчитана на два года и направлена на снижение нагрузки на персонал.

В рамках проекта роботы китайского производства будут задействованы при погрузке и разгрузке грузовых контейнеров. В компании рассчитывают, что автоматизация позволит повысить эффективность работы в условиях растущего пассажиропотока.

По данным перевозчика, авиационная отрасль Япония сталкивается с нехваткой кадров из-за увеличения числа иностранных туристов и сокращения трудоспособного населения. В подразделениях наземного обслуживания JAL работают около 4 тысяч сотрудников.

В дальнейшем авиакомпания рассматривает возможность расширения функций роботов. Их могут привлечь к уборке салонов самолетов, а также к управлению наземной вспомогательной техникой.

Роботизированные системы уже применяются в ряде аэропортов Япония, в том числе в сфере безопасности и розничного обслуживания.