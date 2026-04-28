Гуманоидные роботы выйдут на работу в токийском аэропорту - ВИДЕО
Japan Airlines (JAL) с мая начнет использовать человекоподобных роботов для выполнения наземных операций в Аэропорт Ханэда.
Пилотная программа рассчитана на два года и направлена на снижение нагрузки на персонал.
В рамках проекта роботы китайского производства будут задействованы при погрузке и разгрузке грузовых контейнеров. В компании рассчитывают, что автоматизация позволит повысить эффективность работы в условиях растущего пассажиропотока.
По данным перевозчика, авиационная отрасль Япония сталкивается с нехваткой кадров из-за увеличения числа иностранных туристов и сокращения трудоспособного населения. В подразделениях наземного обслуживания JAL работают около 4 тысяч сотрудников.
В дальнейшем авиакомпания рассматривает возможность расширения функций роботов. Их могут привлечь к уборке салонов самолетов, а также к управлению наземной вспомогательной техникой.
Роботизированные системы уже применяются в ряде аэропортов Япония, в том числе в сфере безопасности и розничного обслуживания.
ヒューマノイドロボットが貨物コンテナを押す様子です。 https://t.co/YbmTDGtYrr pic.twitter.com/9BHpKPvPmq — Aviation Wire (@Aviation_Wire) April 27, 2026