Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о скором подписании документа о стратегическом партнерстве с Францией.

«Обсуждается стратегическое сотрудничество со многими странами. Уже через неделю мы увидим также подписание долго обсуждавшегося документа с Францией», - отметил он на совещании глав армянских дипмиссий, аккредитованных в странах и организациях европейского региона.

По его словам, в последние месяцы, аналогичные процессы происходили с отдельными странами, например, с Германией.

«Конечно, названия документов немного различаются. В одном случае, речь идет об установлении стратегического партнерства, в другом — о стратегической повестке партнерства. Например, с Европейским Союзом мы подписали «Стратегическую повестку партнерства», - сказал Мирзоян.

