Верховный суд Азербайджана выразил правовую позицию по делам о наезде на пешеходов

Фаига Мамедова15:50 - Сегодня
Верховный суд Азербайджана вынес решение по уголовному делу, связанному с дорожно-транспортным происшествием.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, обвиняемое лицо, не имея права на управление транспортным средством, нарушило правила дорожного движения, что привело к ДТП со смертельным исходом пешехода. Также указывалось, что водитель покинул место происшествия. В то же время в материалах дела содержались сведения о том, что данное лицо страдает психическим расстройством и не было способно осознавать характер своих действий или руководить ими. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недостаточности улик и вынес оправдательный приговор на основании того, что вина обвиняемого в инкриминируемом деянии не была доказана.

При рассмотрении дела суд провел сравнительную оценку показаний свидетелей, законного представителя обвиняемого и других доказательств. В судебном решении отмечено, что показания некоторых свидетелей относительно того, кто именно находился за рулем в момент ДТП, как автомобиль выезжал со двора и о действиях после происшествия, дополняли друг друга, но в то же время носили противоречивый характер. В частности, было указано, что данные мобильных операторов и детализация звонков не подтверждают полностью ряд показаний; также было оценено экспертное заключение о психическом состоянии обвиняемого. Опираясь на совокупность представленных доказательств, апелляционный суд пришел к выводу, что лицо, совершившее преступление, не было установлено надлежащим образом.

Верховный суд, изучив материалы дела, высказал позицию относительно правил доказывания и принципов уголовно-процессуального законодательства. Было отмечено, что представленных доказательств оказалось недостаточно для устранения сомнений в причастности обвиняемого к совершению преступления. Кассационная коллегия подчеркнула, что каждое доказательство в отдельности и вся их совокупность должны оцениваться с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а их уровень должен быть достаточным для доказательства обвинения.

Уделив особое внимание принципу презумпции невиновности, Верховный суд указал, что согласно уголовно-процессуальному законодательству признание лица виновным возможно только в том случае, если его вина доказана полностью и бесспорно в установленном законом порядке. При наличии неустранимых сомнений в доказанности обвинения, эти сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. Судебная коллегия пришла к выводу, что, поскольку собранные по конкретному делу доказательства не соответствуют этим стандартам, заключение апелляционной инстанции о недоказанности вины лица по существу может считаться законным.

Вместе с тем Верховный суд отметил, что орган предварительного следствия направил дело в суд первой инстанции не с обвинительным актом, а с постановлением о рассмотрении вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. По делам данной категории суды должны принимать решения исключительно в рамках специальной процедуры, установленной законом. В подобных случаях, если суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что совершение деяния, запрещенного уголовным законом, именно данным лицом не доказано, он должен принять решение о прекращении уголовного дела, а не выносить оправдательный приговор. Такой подход вытекает как из требований уголовно-процессуального законодательства, так и из разъяснений Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики «О практике применения принудительных мер медицинского характера».

В итоге Верховный суд отменил приговор апелляционного суда и назначил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Актуально

Мнение

Энергетика, оборона, логистика: Баку и Прага выстраивают новую модель ...

В мире

ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Общество

Посол Ирана: Группа экспертов расследует атаку беспилотника на Нахчыван 

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

Общество

В Баку пройдет очередной мониторинг транспортного движения в рамках подготовки к WUF13

В Баку потушен пожар на территории Архитектурно-строительного университета - ВИДЕО

Азербайджанский след в российском «Голосе»: Судьбы самых ярких участников - ВИДЕО

Адвокат опроверг слухи об увольнении учительницы, пострадавшей в лицее Idrak - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Малейка Аббасзаде: «Иностранный язык был включен в список предметов выпускного экзамена по настоянию Микаила Джаббарова»

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Последние новости

В Баку пройдет очередной мониторинг транспортного движения в рамках подготовки к WUF13

Сегодня, 17:52

Трамп: Иран просит нас открыть Ормузский пролив

Сегодня, 17:50

ОПЕК не знала о планах ОАЭ выйти из организации

Сегодня, 17:47

В Баку потушен пожар на территории Архитектурно-строительного университета - ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: Судьба 4 тысяч пропавших без вести граждан - актуальный вопрос для азербайджанцев

Сегодня, 17:25

Совместная армяно-турецкая рабочая группа обсудила перезапуск ж/д Гюмри-Карс

Сегодня, 17:17

Азербайджанский след в российском «Голосе»: Судьбы самых ярких участников - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

WAM: топливная политика ОАЭ будет привержена ответственности и стабильности рынка

Сегодня, 17:09

В Агджабеди Toyota Prius насмерть сбила пешехода

Сегодня, 17:07

В ОАЭ назвали выход из ОПЕК и ОПЕК+ суверенным решением - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 17:04

Адвокат опроверг слухи об увольнении учительницы, пострадавшей в лицее Idrak - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Опубликованы первые кадры сцены конкурса «Евровидение 2026» - ФОТО

Сегодня, 16:43

ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Сегодня, 16:40

Гуманоидные роботы выйдут на работу  в токийском аэропорту - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Энергетика, оборона, логистика: Баку и Прага выстраивают новую модель стратегического партнерства

Сегодня, 16:22

В Баку с банковских карт похитили более 1000 манатов

Сегодня, 16:15

Представлены официальные информационные ресурсы WUF13

Сегодня, 15:53

Сегодня, 15:50

Посол Ирана: Группа экспертов расследует атаку беспилотника на Нахчыван 

Сегодня, 15:48
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50