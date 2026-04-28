Верховный суд Азербайджана выразил правовую позицию по делам о наезде на пешеходов

Верховный суд Азербайджана вынес решение по уголовному делу, связанному с дорожно-транспортным происшествием.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, обвиняемое лицо, не имея права на управление транспортным средством, нарушило правила дорожного движения, что привело к ДТП со смертельным исходом пешехода. Также указывалось, что водитель покинул место происшествия. В то же время в материалах дела содержались сведения о том, что данное лицо страдает психическим расстройством и не было способно осознавать характер своих действий или руководить ими. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недостаточности улик и вынес оправдательный приговор на основании того, что вина обвиняемого в инкриминируемом деянии не была доказана.

При рассмотрении дела суд провел сравнительную оценку показаний свидетелей, законного представителя обвиняемого и других доказательств. В судебном решении отмечено, что показания некоторых свидетелей относительно того, кто именно находился за рулем в момент ДТП, как автомобиль выезжал со двора и о действиях после происшествия, дополняли друг друга, но в то же время носили противоречивый характер. В частности, было указано, что данные мобильных операторов и детализация звонков не подтверждают полностью ряд показаний; также было оценено экспертное заключение о психическом состоянии обвиняемого. Опираясь на совокупность представленных доказательств, апелляционный суд пришел к выводу, что лицо, совершившее преступление, не было установлено надлежащим образом.

Верховный суд, изучив материалы дела, высказал позицию относительно правил доказывания и принципов уголовно-процессуального законодательства. Было отмечено, что представленных доказательств оказалось недостаточно для устранения сомнений в причастности обвиняемого к совершению преступления. Кассационная коллегия подчеркнула, что каждое доказательство в отдельности и вся их совокупность должны оцениваться с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а их уровень должен быть достаточным для доказательства обвинения.

Уделив особое внимание принципу презумпции невиновности, Верховный суд указал, что согласно уголовно-процессуальному законодательству признание лица виновным возможно только в том случае, если его вина доказана полностью и бесспорно в установленном законом порядке. При наличии неустранимых сомнений в доказанности обвинения, эти сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. Судебная коллегия пришла к выводу, что, поскольку собранные по конкретному делу доказательства не соответствуют этим стандартам, заключение апелляционной инстанции о недоказанности вины лица по существу может считаться законным.

Вместе с тем Верховный суд отметил, что орган предварительного следствия направил дело в суд первой инстанции не с обвинительным актом, а с постановлением о рассмотрении вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. По делам данной категории суды должны принимать решения исключительно в рамках специальной процедуры, установленной законом. В подобных случаях, если суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что совершение деяния, запрещенного уголовным законом, именно данным лицом не доказано, он должен принять решение о прекращении уголовного дела, а не выносить оправдательный приговор. Такой подход вытекает как из требований уголовно-процессуального законодательства, так и из разъяснений Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики «О практике применения принудительных мер медицинского характера».

В итоге Верховный суд отменил приговор апелляционного суда и назначил дело на новое апелляционное рассмотрение.