Папоян едет в Москву спасать армянский экспорт

Министр экономики Геворк Папоян в июне и июле планирует одну-две поездки в РФ для участия в разных мероприятиях и обсуждения темы экспорта продукции из Армении.

Об этом он сообщил журналистам в парламенте.

По его словам, в рамках поездок он встретится с российскими коллегами, чтобы обсудить проблемы экспорта армянских товаров.

"Я думаю, что эти вопросы будут решены, и это не те вопросы, которые могут создать напряженность [в отношениях двух стран]", – сказал министр.

15 мая Россельхознадзор заявил о намерении провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. 22 мая было заявлено об ограничении на ввоз цветов. По итогам проверок, проведенных совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, для двух предприятий ограничения были сняты, для остальных подводятся итоги проверок.

30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов – и винограда из Армении. С 3 июня введены временные ограничения на ввоз из Армении семечковых плодов (яблок и груш), баклажанов, картофеля и сухофруктов.

11 июня стало известно, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.

На Россию приходится более 90% экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении.

Источник: Sputnik Армения