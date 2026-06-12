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ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

First News Media16:56 - Сегодня
ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на парламентских выборах, проходивших 7 июня, на третьем по счету избирательном участке, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Результаты голосования на избирательном участке № 12/13 (в городе Арташат – ред.) признать недействительными", - говорится в сообщении.

На этом участке в день голосования примерно в 17.00 выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил - "Национально-демократического полюса".

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