ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на парламентских выборах, проходивших 7 июня, на третьем по счету избирательном участке, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Результаты голосования на избирательном участке № 12/13 (в городе Арташат – ред.) признать недействительными", - говорится в сообщении.

На этом участке в день голосования примерно в 17.00 выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил - "Национально-демократического полюса".