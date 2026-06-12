Региональное совещание в Агдаше: обсуждена новая госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры

12 июня в Центрально-Аранском экономическом районе состоялось региональное совещание, посвященное обсуждению Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано в целях исполнения поручений, данных на прошедшем 25 мая текущего года под председательством Президента Ильхама Алиева совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства, а также обеспечения скоординированной, оперативной и эффективной реализации в регионах мер, предусмотренных Государственной программой.

В мероприятии, прошедшем в Агдаше, приняли участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных структур, а также фермеры из Агдашского, Гёйчайского, Кюрдамирского, Уджарского, Евлахского и Зардабского районов.

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев рассказал о внимании, уделяемом Президентом Ильхамом Алиевым аграрной сфере, и поручениях, данных на совещании по этому вопросу, а также подробно проинформировал участников заседания о цели и значимости новой Государственной программы. Он отметил, что в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева были проведены революционные реформы, связанные с развитием аграрной сферы, усовершенствованы механизмы государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции, созданы агропарки, расширено применение современных систем орошения, реализованы важные проекты, направленные на повышение эффективности использования земельных и водных ресурсов. Новая Государственная программа, являясь логическим продолжением этих реформ, закладывает основу нового этапа в развитии аграрного сектора.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в своем выступлении подробно рассказал о водоснабжении в Центрально-Аранском экономическом районе, существующей мелиоративной и водной инфраструктуре, а также о реализованных и перспективных проектах. В ходе выступления была особо отмечена важность эффективного и рационального использования водных ресурсов. Говорилось о том, что в рамках Государственной программы будут осуществлены меры по расширению применения современных технологий орошения, совершенствованию учета воды, созданию систем цифрового управления и мониторинга.

Заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли выступил с презентацией о приоритетах развития сельского хозяйства и предусмотренных в рамках Государственной программы механизмах поддержки в Центрально-Аранском экономическом районе. В презентации, с учетом специализации региона, были доведены до внимания вопросы развития зерноводства, плодоводства, бахчеводства и животноводства, повышения продуктивности, применения современных агротехнических подходов и инновационных технологий, эффективного использования водных и земельных ресурсов, совершенствования механизмов аграрного страхования и субсидирования, а также расширения возможностей доступа фермеров к услугам по аграрному консультированию и обучению.

Затем глава Исполнительной власти Агдашского района Орхан Гусейнзаде проинформировал о работе, проводимой в районе в сфере сельского хозяйства. Говоря о значимости Государственной программы для района, он отметил, что в целях обеспечения оперативного исполнения мер, предусмотренных госпрограммой на 2026–2030 годы, в районе уже начаты подготовительные работы. В этом контексте совместно с Министерством сельского хозяйства осуществляется подготовка Плана мероприятий, определяются конкретные действия по приоритетным направлениям и формируются механизмы координации между соответствующими структурами. Он подчеркнул, что для достижения обозначенных госпрограммой целей будет обеспечено осуществление необходимых организационных и институциональных мер на районном уровне.

Далее слово было предоставлено фермерам и предпринимателям, которые выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики и государству за внимание и поддержку, оказываемые аграрной сфере, и отметили, что предусмотренные в программе меры государственной поддержки создадут дополнительные возможности для расширения их хозяйств. В то же время от имени фермеров региона они заявили, что будут еще усерднее работать для выполнения задач, возложенных на них в направлении реализации вопросов, предусмотренных Государственной программой, и используют все возможности для повышения продуктивности и своевременного осуществления агротехнических мероприятий.

В завершение совещания помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев дал конкретные поручения всем соответствующим структурам с целью обеспечения эффективного исполнения Государственной программы в Центрально-Аранском экономическом районе. Особый акцент был сделан на усилении мер по орошению и мелиорации, своевременном проведении агротехнического ухода на посевных угодьях, расширении просветительской работы среди фермеров, а также дальнейшем укреплении координации между местными органами исполнительной власти, Министерством сельского хозяйства, Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и другими соответствующими структурами. Отмечалось, что исполнение Государственной программы внесет важный вклад в развитие зерноводства, плодоводства, бахчеводства и животноводства в Центрально-Аранском экономическом районе, повышение продуктивности, увеличение устойчивости фермерских хозяйств и более эффективное использование аграрного потенциала региона.