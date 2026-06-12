 НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

First News Media16:52 - Сегодня
НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

Национальное агентство кибербезопасности (НАК) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана выявило очередную фишинговую кампанию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на НАК, мониторинг выявил распространение фишинговых писем с использованием взломанных официальных электронных адресов ряда местных учреждений.

Мошенники рассылают письма с заголовком Shared a File или New secure message from с адресов, выглядящих знакомыми и надежными, перенаправляя пользователей на поддельные порталы документов.

Ссылки в письмах обходят средства защиты, поскольку они расположены на легитимной платформе freshdesk.com. Пользователь, перешедший по ссылке, автоматически перенаправляется на фейковую страницу входа в систему Microsoft, расположенную по адресу iphro.nobeienergy[.]com.

Эта страница имитирует реальную страницу входа в систему Microsoft и в режиме реального времени перехватывает имя пользователя, пароль и код подтверждения (многофакторная/двухфакторная аутентификация - MFA/2FA). В результате киберпреступники крадут созданный cookie-файл и получают прямой доступ к учетной записи, обходя двухфакторную аутентификацию.

Пользователям рекомендуется не переходить по ссылкам в неожиданных электронных письмах с вышеупомянутыми заголовками, проверять подлинность таких писем у отправителя через альтернативный канал, убедиться, что в адресной строке при входе в систему указан только официальный адрес login.microsoftonline.com, и не вводить пароли и коды подтверждения на подозрительных страницах.

"В случае подозрительных ситуаций просим сообщить об этом в соответствующие учреждения или в НАК по электронной почте [email protected] или через горячую линию 1654", - предупредили в агентстве.

Поделиться:
309

Актуально

Общество

МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения - ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 31 градуса тепла

Общество

Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении

Политика

Будет учреждено посольство Азербайджана в Португалии

Общество

Создается Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях

В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

В Азербайджане запущена программа защиты бренда WD-40 - ФОТО

Эйнулла Фатуллаев сообщил о продаже Haqqin.az: новым руководителем стал Тимур Гусейнов

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Последние новости

Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Сегодня, 18:30

Создается Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях

Сегодня, 18:15

В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

Сегодня, 18:00

Нетаньяху заявил, что не допустит ядерного оружия у Ирана, пока является премьером

Сегодня, 17:45

В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

Сегодня, 17:25

В Таиланде скончалась старшая дочь короля, находившаяся в коме более трех лет

Сегодня, 17:05

Суд отказался прекращать преследование в отношении Самвела Карапетяна

Сегодня, 17:04

Карапетян: Никто из нашей команды не перейдет на сторону партии Пашиняна

Сегодня, 17:02

ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

Сегодня, 16:56

НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

Сегодня, 16:52

Региональное совещание в Агдаше: обсуждена новая госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры

Сегодня, 16:43

МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:24

Папоян едет в Москву спасать армянский экспорт

Сегодня, 16:08

Погода на субботу: В Баку ожидается до 31 градуса тепла

Сегодня, 15:53

Сейрана Оганяна доставят в суд принудительно

Сегодня, 15:50

TƏBİB проводит проверки в четырех медучреждениях

Сегодня, 15:47

Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении

Сегодня, 15:35

В Азербайджане введут электронный учет крупного рогатого скота

Сегодня, 15:32

В Баку при поддержке AmCham прошел форум «Technovation by PMI» - ФОТО

Сегодня, 15:25

Определяется порядок деятельности провайдеров в Азербайджане

Сегодня, 15:10
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02