В Госпогранслужбе Азербайджана проведены церемонии принесения присяги

В соединениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Госслужбы, мероприятия начались с выноса боевого знамени, исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

После торжественного принятия присяги была зачитана поздравительная телефонограмма начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Затем состоялась встреча с родителями.

Мероприятия завершились торжественным маршем военнослужащих.