Магистранты сдали вступительный экзамен: когда объявят результаты?

Государственный экзаменационный центр сегодня провёл вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщает 1news.az, экзамен был организован в Баку, Сумгайыте и на Абшероне.

Экзамен начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут.

С 16 июня в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных материалов. Результаты будут объявлены в два этапа. В течение ближайших трёх дней будут опубликованы результаты по закрытым заданиям и открытым заданиям с кодируемыми ответами.

Итоговые баллы будут представлены в течение четырёх недель после проверки эссе по иностранным языкам.

Отмечается, что после завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой вопросники.

Правильные ответы на использованные тестовые задания, а также разъяснения к ним будут доступны по соответствующим ссылкам, опубликованным Государственным экзаменационным центром.