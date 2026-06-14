На Москву обрушился мощный ливень - ВИДЕО

13 июня на Москву обрушился мощнейший тропический ливень с крупным градом и шквалистым ветром.

За сутки в столице выпало 27 мм осадков — это на 35% больше месячной нормы и абсолютный суточный рекорд для этого дня. Предыдущий рекорд держался с 2020 года.

Во многих районах улицы оказались подтоплены, вода местами поднялась выше колёс автомобилей. Сообщается, что в отдельных районах затапливает даже салоны автобусов.

На юго-востоке российской столицы протекла крыша ТЦ «Восток» в Кузьминках — посетителям пришлось открывать зонты прямо внутри здания.