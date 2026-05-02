Жительница Баку открыла салон красоты на деньги от украденных у родителей драгоценностей

Сотрудники МВД задержали 24-летнюю жительницу столицы по подозрению в краже крупной суммы у собственных родителей для открытия бизнеса.

В Сабунчинском районе из частного дома были похищены золотые ювелирные изделия стоимостью около 15 тысяч манатов. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции, была задержана подозреваемая — дочь потерпевших С. Абдуллаева. Следствие установило, что девушка продала украденные ценности. На часть вырученных средств она открыла салон красоты, а остальные деньги потратила со своим возлюбленным. По факту кражи продолжается расследование.

Источник: Пресс-служба МВД Азербайджана