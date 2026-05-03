Кабинет безопасности Израиля обсудит возобновление военных действий в секторе Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и кабинет безопасности Израиля проведут встречу в воскресенье для обсуждения возможного возвращения к активным боевым действиям из-за стагнации переговоров с ХАМАС.

Основной причиной возобновления дискуссии стало несоблюдение ХАМАС соглашений о разоружении и демилитаризации анклава. Ранее посредники из «Совета мира» предложили план, согласно которому движение должно было в течение 90 дней сдать тяжелое вооружение и карты туннелей, а в течение восьми месяцев — полностью разоружиться. Однако ХАМАС отклонил требование о сдаче оружия, обвинив Израиль в нарушении октябрьских договоренностей, расширении зоны контроля в восточной части Газы и недостаточном объеме гуманитарных поставок. Помимо ситуации в секторе Газа, на повестке дня кабинета стоит вопрос противостояния с Ираном.

Источник: Интерфакс