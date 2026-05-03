В Азербайджане предложили новую схему борьбы с нарушителями ПДД - ВИДЕО

На скоростных трассах участились случаи нарушения правил пешеходами, что создает аварийные ситуации и приводит к трагедиям, сообщает Baku TV.

Транспортный эксперт Эльдениз Джафаров заявил, что текущий механизм наказания неэффективен, а суммы штрафов слишком низки. По его мнению, нарушители чувствуют безнаказанность из-за отсутствия жесткого контроля за исполнением взысканий. Для решения проблемы эксперт предложил внедрить систему мотивации для сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), аналогичную той, что действует при штрафовании водителей.

"Решить проблему можно следующим путем: как известно, сегодня при штрафовании водителя определенный процент от суммы идет в качестве надбавки к зарплате сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС). Аналогичную систему стоит внедрить и в отношении пешеходов-нарушителей. Уверен, что в таком случае инспекторы будут уделять им больше внимания, а безответственные граждане перестанут рисковать собой и чужими жизнями", - отметил эксперт.