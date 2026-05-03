В Барде произошло массовое ДТП из-за разлитого на дорогу масла - ВИДЕО

В городе Барда зафиксирована тяжелая дорожная авария, причиной которой стало загрязнение асфальтового покрытия горюче-смазочными материалами.

Из-за разлитого на проезжей части масла дорога стала чрезмерно скользкой, что привело к потере управления транспортными средствами. В результате автомобили начали сталкиваться друг с другом, образовав цепную аварию. На месте происшествия работают соответствующие службы для устранения последствий разлива и восстановления безопасности движения.