71% немцев не поддерживают политику канцлера Фридриха Мерца

Опрос, проведенный институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, зафиксировал рекордно низкий уровень поддержки канцлера Германии Фридриха Мерца и действующего правительства.

Согласно результатам исследования, 71% респондентов выразили недовольство деятельностью Мерца, в то время как положительно его работу оценивают лишь 19% опрошенных. Издание называет эти показатели антирекордом, сравнивая их с рейтингом Олафа Шольца в декабре 2022 года, когда его поддерживали 32% граждан. Примечательно, что даже среди сторонников блока ХДС/ХСС доля недовольных политиком (46%) превысила число тех, кто удовлетворен его работой (45%). В целом действия федерального правительства не одобряют более 75% немцев. Опрос проводился в конце апреля среди 1 004 человек.