От электромонтёра до ректора университета — ДОСЬЕ

Как сообщалось ранее, Нурали Адиль оглу Юсифбейли назначен ректором Сумгайытского государственного университета.

63-летний Н. Юсифбейли начал трудовую деятельность в Сумгайытском теплоэнергетическом центре №1 в должности электромонтёра.

В 1993–2001 годах он занимал различные должности в ОАО «Азерэнержи», включая начальника Центральной диспетчерской службы, главного диспетчера и заместителя главного инженера. В 2001–2002 годах работал заместителем генерального директора Производственного объединения «Enerjinin ötürülməsi». В 2002–2009 годах возглавлял Центральное диспетчерское управление компании, а в 2009–2012 годах был директором Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики.

С 2012 года занимал должности главного советника, советника министра и начальника отдела стратегического планирования в Министерстве экономики и промышленности.

В 2015–2020 годах работал заместителем председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

С 2021 года и до настоящего назначения занимал должность проректора по учебной работе Азербайджанского технического университета.

Женат, имеет двоих детей.