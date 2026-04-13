Рашад Гашимов: «Пришло время объединяться ради культуры» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:40 - Сегодня
Основатель и руководитель группы «Rast», заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов запустил в YouTube проект «Polifon», в анонсе которого отметил, что его проект для зрителей, которые ценят музыку и искусство. 

«В проекте не будет места ненависти, агрессии, личной предвзятости, скандалам, разоблачениям, упрёкам, обвинениям или обсуждению чьей-либо частной жизни. Вместо этого давайте объединяться во имя добрых дел - с уважением друг к другу, с любовью и состраданием, и как разумная нация стремиться к развитию нашей культуры, чтобы в итоге мы могли по праву гордиться собой», - отмечает Р.Гашимов. 

Заслуженный артист отмечает, что причиной его молчания все это время было «в целом тяжёлое и неблагоприятное состояние нашей культуры и искусства»: «Вместо поиска виновных гораздо более целесообразно объединяться и вместе находить решения. Есть известная фраза, приписываемая Уинстону Черчиллю: «Тот, кто не помнит историю, обречён её повторять». Если обратиться к недавнему и более далёкому прошлому, можно вспомнить, что с 1920-х и вплоть до 1987 года предпринимались попытки заставить нас забыть нашу историю, стереть её или оставить в прошлом. К чему это привело в итоге? К утрате наших территорий, которые, слава Богу, сегодня возвращены и восстанавливаются. Теперь же, если не относиться к нашей культуре с должным вниманием и заботой, на её восстановление может потребоваться, как минимум, 30-50 лет».

По словам Рашада Гашимова, «культура, как и политика, должна постоянно находиться в движении, быть активной и не отставать от темпов развития» и «именно страны, которые придают этому значение, достигают высоких результатов»: «В проекте «Polifon» ожидаются гости, обсуждения и, конечно же, аналитика. Наша цель - вновь поднять азербайджанскую музыку и искусство на высший уровень».

