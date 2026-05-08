На заседании Экономического совета приняты решения по развитию туризма

8 мая под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Экономического совета.

Как сообщили в Кабинете Министров, в повестке дня заседания были подробно обсуждены текущее состояние, проблемы и перспективы развития туристической сферы в Азербайджане, основные приоритетные меры по расширению туристического рынка и развитию туризма, а также текущие экономические вопросы.

По вопросу повестки был заслушан доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева. По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание.

По итогам заседания были приняты решения, связанные с развитием сферы туризма, и даны соответствующие поручения профильным структурам.