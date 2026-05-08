В Госдепе США уточнили дату нового раунда переговоров Ливана и Израиля

Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет 14-15 мая в Вашингтоне, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.

Ранее дипломатический источник сообщил агентству, что в ходе нового раунда переговоров Ливан надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня, что является абсолютным приоритетом для Бейрута.

Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.

