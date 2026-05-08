Общество

Сертаб Эренер отказалась выступать на «Евровидении-2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
Победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2003» турецкая певица Сертаб Эренер отказалась от участия в «Евровидение 2026», который в этом году пройдет в столице Австрии в период с 12 по 16 мая. 

Об этом С.Эренер рассказала в Instagram Stories, отметив, что организаторы конкурса пригласили ее выступить в качестве специальной гостьи финального шоу, однако она решила отказаться от предложения, объяснив решение политическими причинами – при этом певица не стала вдаваться в подробности. 

Именно Сертаб Эренер принесла Турции единственную победу на «Евровидении» с песней «Everyway That I Can» - после её триумфа конкурс в 2004 году принимал Стамбул. Отметим, что Турция не участвует в «Евровидении» с 2013 года после решения телекомпании TRT выйти из конкурса из-за разногласий по поводу системы голосования и правил шоу.

В качестве специальной гостьи «Евровидения» Сертаб Эренер уже выходила на сцену конкурса в Мальмо в 2024 году, где исполнила свой абсолютный хит «Everyway That I Can» - вместе с С.Эренер специальными гостями «Евровидения 2024» также стали победительница «Евровидения 1999», шведская певица Шарлотта Пирелли и победительница «Евровидения 2001», греческая певица Елена Папаризу.

1news TV

