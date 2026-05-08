Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - СПИСОК

В последние годы в Баку становится все больше людей, которые заводят домашних животных и начинают воспринимать их не просто как «животное дома», а как полноценную часть своей повседневной жизни. Вместе с этим появляется и вполне логичный запрос на городскую среду, где с питомцем можно не только гулять во дворе, но и спокойно провести время вне дома.

Речь идет не только о возможности выпить кофе вместе с собакой или зайти с питомцем в общественное пространство. В более широком смысле это отражение того, насколько общество готово учитывать интересы разных групп людей, формировать комфортную инфраструктуру и выстраивать гуманное отношение к животным как к полноценной части городской жизни.

Тем не менее несмотря на то, что количество владельцев домашних животных с каждым годом заметно растет, вместе с этим растет и число ограничений, с которыми они сталкиваются ежедневно. Многие заведения по-прежнему отказывают посетителям с питомцами, общественные пространства остаются недостаточно адаптированными, а само присутствие животных нередко воспринимается как потенциальная проблема.

Ранее редакция 1news.az уже проводила собственный эксперимент, обращаясь в популярные кафе и рестораны Баку под видом обычных посетителей с простым вопросом: «А к вам можно с собакой?».

По итогу, результаты оказались достаточно показательными и во многом неутешительными. Значительная часть заведений либо полностью запрещала вход с животными, либо вводила ограничения исключительно по размеру питомца. Во многих случаях разрешение распространялось только на маленьких собак, которых можно держать на руках или переносить в сумке.

Подобный подход демонстрирует одну из главных проблем pet-friendly культуры в Азербайджане. Очень часто само понятие «питомец» в общественном пространстве остается приемлемым лишь до тех пор, пока животное практически незаметно для окружающих. То есть, крупные и средние собаки автоматически воспринимаются как источник дискомфорта, вне зависимости от их воспитания, социализации или поведения.

После публикации предыдущего материала тема вызвала широкий отклик среди читателей, а многие владельцы животных так же делились собственным опытом, рассказывали о постоянных отказах и сложностях, с которыми сталкиваются даже при обычной попытке провести время в городе вместе с питомцем.

Именно поэтому редакция решила продолжить исследование pet-friendly среды в столице, но, уже, с другой стороны, собрав подборку заведений, где гостям с питомцами действительно рады.

В этот же раз, при обращении в кафе и рестораны мы задавали не только вопрос о том, можно ли прийти с животным, но и отдельно уточняли наличие ограничений по размеру. Ведь нас интересовали заведения, готовые принимать питомцев без жесткой привязки к весу или размеру.

Среди тех, кто открыто подтвердил возможность посещения с животными, оказались Nomad Bakery.

Положительный ответ также дали в La Mia Colazione, подтвердив, что посетители могут приходить вместе с домашними животными.

В Caffecino также сообщили, что готовы принимать гостей с питомцами.

В Coffeebar разрешение на посещение с животными тоже подтвердили, уточнив лишь, что в случае с очень крупными собаками желательно наличие намордника.

Среди заведений, поддерживающих pet-friendly формат, оказался и WSpace.

United Coffeebeans подтвердили возможность посещения вместе с питомцем без жестких ограничений.

Положительно на вопрос отреагировали и в Hugnmug, где владельцам животных также готовы предоставить возможность комфортного посещения.

42 Coffee Roaster так же вошел в число заведений, допускающих гостей с питомцами.

В Meating Point тоже сообщили, что посетители могут приходить вместе со своими животными.

The Cups так же готовы принимать гостей с питомцами.

В Teayoume также подтвердили, что допускают посещение с домашними животными, а по словам посетителей – они, ко всему этому, предоставляют питомцам специальные миски с водой.

Кроме того, положительный ответ дали и в Nanas Bakery, где спокойно относятся к гостям с питомцами.

Благодарим нашу постоянную читательницу и пушистого друга Одди, за то что поделились фотографиями. Отметим, что данные кадры сделаны в Nomad bakery, Central Cafe, Paris Bistro!

Безусловно, пока подобные места в Баку скорее остаются приятным исключением, чем устойчивой городской нормой. Однако сам факт их существования уже демонстрирует, что pet-friendly формат вполне способен работать в азербайджанских реалиях без каких-либо катастрофических последствий, которыми нередко пытаются оправдать жесткие запреты.

Особенно показательно и то, что перечисленные заведения готовы принимать не только маленьких декоративных собак, но и животных средних или крупных размеров. А это принципиально важный момент для формирования действительно инклюзивной pet-friendly среды, а не ее формальной имитации.

Так или иначе, практика давно показывает, что воспитанная собака на поводке, находящаяся рядом с ответственным владельцем, не создает проблем окружающим исключительно из-за своих размеров.

Намного большее значение имеют социализация животного, контроль поведения и культура самого хозяина. Именно эти факторы давно лежат в основе pet-friendly политики в странах, где подобная система успешно существует уже многие годы.

А мы будем дальше наблюдать за заведениями Баку и продолжать данный цикл!