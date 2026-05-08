В рамках WUF13 будет организовано более 370 партнерских мероприятий

Обнародована программа партнерских мероприятий, организуемых в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Программа включает более 370 мероприятий, отражающих как творческий потенциал, так и активное участие заинтересованных сторон из разных стран мира. Эти мероприятия будут организованы вокруг темы «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, партнерские мероприятия, являющиеся одним из ключевых элементов WUF13, объединяют местные и национальные правительства, институты гражданского общества, академические круги, частный сектор, местные инициативные группы и учреждения ООН, создавая платформу для обмена идеями, формирующими глобальную повестку градостроительства, решениями и практическим опытом.

Эти сессии объединяют глобальные перспективы и локальные решения, обеспечивая обсуждение устойчивой урбанизации в плоскости реального опыта и сотрудничества. Кроме того, они играют важную роль в развитии диалога, укреплении партнерских связей и ускорении действий по повышению устойчивости городов.

«Голос городов»: локальные перспективы, дающие импульс глобальным переменам

Категория «Голос городов», объединяющая более 50 мероприятий, выводит на первый план перспективы местных органов власти, а также лидеров сообществ и местных инициативных групп.

В основе любой стратегии трансформации городов и сообществ лежит конструктивное участие людей, наиболее знакомых с городскими реалиями. Цель этих сессий — поощрение межгородского сотрудничества, выдвижение на первый план личного опыта, связанного с существующими проблемами и решениями в сфере градостроительства, и повышение узнаваемости голосов людей, формирующих облик городов.  

«Единая ООН»: продвижение глобальных обязательств в сфере градостроительства

Мероприятия «Единая ООН» демонстрируют, как структуры ООН продвигают процессы устойчивого градостроительства в различных регионах и условиях. Эта категория, включающая более 30 сессий, связывает глобальные повестки с местным исполнением, выдвигая на передний план скоординированные подходы, способствующие достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и Новой программы развития городов. Это еще больше укрепляет центральную роль городов и населенных пунктов в обеспечении инклюзивного и устойчивого развития во всем мире.

«ЦУР в действии»: переход от обязательств к исполнению

Основная цель категории «ЦУР в действии», включающей более 30 мероприятий, — обеспечение трансформации глобальных обязательств в конкретные результаты.

Эти сессии, придающие импульс динамике, созданной Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, демонстрируют подходы, основанные на принципе сотрудничества в таких ключевых сферах, как общество, экономика, окружающая среда, культура и управление, и служат продвижению масштабируемых и эффективных вариантов решений во имя устойчивого градостроительства.

Нетворкинг-мероприятия: связи ради будущего партнерства

Охватывающие более 170 событийнетворкинг-мероприятия дают участникам возможность наладить связи с глобальными лидерами в области устойчивого градостроительства, специалистами, применяющими знания на практике, и новаторами.

Эти сессии формируют благоприятную среду для обмена идеями и передовым опытом, создавая основу для сотрудничества, которое в будущем будет способствовать локализации ЦУР и Новой программы развития городов.

Академия WUF: развитие знаний и потенциала ради будущего устойчивого градостроительства

Новая Академия WUF создаст платформу, предлагающую более 30 возможностей для специалистов-практиков, высших учебных заведений и экспертов, что внесет вклад в наращивание потенциала и ускорение прогресса в направлении устойчивой урбанизации.

«Городская библиотека» и «Городской кинотеатр»: обмен знаниями и презентация реальных историй для трансформации градостроительства

«Городская библиотека», объединяющая более 30 мероприятий, предоставляет участникам платформу для ознакомления с последними исследованиями по градостроительству, публикациями и достоверными данными.

Эти сессии посредством презентаций и дискуссий поощряют как обмен знаниями, так и аргументированные дебаты, поддерживая формирование более эффективной и инклюзивной политики и практики.

В свою очередь, «Городской кинотеатр», выводящий презентацию реальных историй на передний план градостроительного диалога, представит 15 короткометражных фильмов, исследующих проблемы жилищного обеспечения и урбанизации сквозь разные призмы.

Сочетая кинопоказы с обсуждениями, эти сессии создают уникальную среду для размышлений о культурных и человекоориентированных аспектах городов, а также дают толчок дискуссиям, связанным с жильем и населенными пунктами.

Вы можете ознакомиться с полным текстом программы и получить информацию о том, как принять участие в мероприятии WUF13.    

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
23 / 04 / 2026, 17:55

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
18 / 03 / 2026, 11:40

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

