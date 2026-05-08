Военные США разместят лазеры на пяти базах для защиты от БПЛА

Вооруженные силы США разместят на пяти военных базах оружие направленной энергии, в том числе лазеры и микроволновые установки, для защиты от беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По ее информации, оружие в рамках пилотного проекта по защите от нелегальных пролетов дронов разместят на базе ВМС Китсап (штат Вашингтон), базах сухопутных войск Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Хуачука (штат Аризона), а также базах ВВС Гранд-Форкс (штат Северная Дакота) и Уайтмэн (штат Миссури). Монтаж установок планируется завершить в течение полугода. «Технология позволяет военным пресекать и нейтрализовывать незаконную или враждебную деятельность беспилотников с минимальными рисками для окружающих и инфраструктуры», - говорится в заявлении военного министерства США.

Согласно данным газеты Stars and Stripes, Северное командование ВС США, которое отвечает за большинство баз на территории страны, в октябре 2025 года заявило, что вторжения дронов в воздушное пространство военных объектов происходят почти ежедневно. В феврале 2025 года глава командования генерал Грегори Гийо утверждал, что за 2024 год было зарегистрировано 350 таких случаев. В марте 2026 года газета The Washington Post сообщила, что неопознанные БПЛА были замечены над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне, на территории которой живут госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

В январе 2026 года Хегсет одобрил передачу Таможенно-пограничной службе США строго засекреченной лазерной системы Locust для использования на базе Форт-Блисс в Эль-Пасо (Техас). В феврале газета The Wall Street Journal сообщила, что пограничники сбили лазерным оружием несколько воздушных шаров, приняв их за беспилотники наркоторговцев, что привело к закрытию воздушного пространства над Эль-Пасо и большей частью юга штата Нью-Мексико.

Источник: ТАСС