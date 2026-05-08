Пашинян: Армения должна была быть банановым государством, здесь не было мира с первого дня независимости

В Армении не было мира с первого дня независимости, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян накануне начала предвыборной кампании партии «Гражданский договор».

Комментируя заявления о том, что до прихода к власти в 2018 году нынешнего правительства в Армении был мир, а нынешнее правительство своими шагами принесло войну, Пашинян сказал: «У нас была война, потому что каждый год у нас были жертвы и раненые. Где вы видели мир, когда солдаты погибают и получают ранения? У нас не было мира, у нас была постоянная война и постоянные отсрочки начала войны, а крайний срок для этой отсрочки был объявлен апрельской войной 2016 года».

«Но также очень важно, что апрельской войне предшествовал совершенно новый пакет предложений по урегулированию вопроса Карабаха, который уже всем нам известен и был опубликован», — отметил премьер-министр Армении.

По его словам, рамки урегулирования Карабахского вопроса были намечены еще на Лиссабонском саммите в 1996 году, «карабахский вопрос к тому времени уже был решен»: «Все эти задержки и отсрочки были, в первую очередь, направлены на решение вопроса об Армении, то есть на предотвращение создания армянского государства».

«И именно это мы и поняли, и поняли очень быстро, что Армения попала в ловушку, и нашей задачей было вытащить Армению из этой ловушки. Ценой наших жертв и потерь мы вытащили Армению из этой ловушки, и это самое главное. Те, кто говорит, что жертвы были напрасны, не понимают, что из ловушки вырвалась армянская государственность», — сказал Пашинян.

По его словам, сценарий, в котором они находились в 2018 году, заключался в том, что Республика Армения не должна была быть суверенным государством, в лучшем случае она должна была быть банановым государством, которое получало бы разрешения из разных мест дышать.

«Сейчас настало время защитить нашу нынешнюю Армению», — сказал Пашинян.

Источник: «Арменпресс»