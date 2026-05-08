 Песков: Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Песков: Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:43 - Сегодня
Песков: Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы - ОБНОВЛЕНО

Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации», - подчеркнул он, комментируя публикацию Der Spiegel.

В то же время он отметил, что парад в этом году пройдет в усеченном формате, поэтому был ограничен и состав журналистов.

«У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году поскольку вся церемония несколько ограниченная, то ограничен и состав журналистов», - отметил Песков.

«Я еще раз повторяю: ни у кого не была отозвана аккредитация, - подчеркнул представитель Кремля. - Я только что объяснил, что ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась, это неверная формулировка. Международные агентства будут там присутствовать, международные агентства будут получать видеосигнал, поэтому никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее, нет».

Источник: ТАСС

12:28

Россия отозвала аккредитации иностранным журналистам на парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Присутствовать на мероприятии смогут представители лишь нескольких российских средств массовой информации, сообщил Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ.

«Формат освещения парада изменен в связи с текущей ситуацией. Поэтому зарубежные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», — заявили журналистам представители российских властей. В частности, приглашения отозваны у сотрудников Der Spiegel, медиакомпаний ARD, ZDF (Германия) и Sky (Великобритания), агентства AFP, а также итальянской и японской телерадиокомпаний — Rai и NHK.

Ранее российские власти подтвердили аккредитацию западных журналистов и направили им расписание праздничных мероприятий. Однако затем решение было отменено — такое произошло впервые за все время проведения парада в России, отмечает Der Spiegel. Когда именно были разосланы и отозваны приглашения, не уточняется.

Источник: DW

Поделиться:
664

Актуально

Общество

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Политика

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

В мире

Турция представила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету: что ...

Политика

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

В мире

В Армении сообщили о подкупе избирателей со стороны партии Карапетяна

Рубио: США намерены и далее ужесточать санкции против Кубы

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы - ВИДЕО

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

В столичном бизнес-центре возникло задымление - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Армении сообщили о подкупе избирателей со стороны партии Карапетяна

Сегодня, 17:42

Рубио: США намерены и далее ужесточать санкции против Кубы

Сегодня, 17:38

Oпределены новые наказания за террористическую деятельность

Сегодня, 17:35

Азербайджанский документальный фильм удостоен спецнаграды на фестивале в США

Сегодня, 17:30

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 17:21

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 17:08

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Сегодня, 17:00

В преддверии WUF13 пройдет «Бакинская неделя градостроительства»

Сегодня, 16:50

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

Сегодня, 16:40

Instagram продолжает массовую чистку: Азербайджанские знаменитости потеряли десятки тысяч подписчиков

Сегодня, 16:35

В Азербайджане более 10 мужчин пожаловались на бытовое насилие

Сегодня, 16:33

PASHA Holding объявляет о создании PASHA Ventures в рамках структурной трансформации

Сегодня, 16:20

Международный Банк Азербайджана выходит на банковский рынок Узбекистана

Сегодня, 16:15

Похитил 19 тысяч долларов из виллы Этибара Мамедова и потратил их на развлечения

Сегодня, 16:03

«BVLGARI - партнер Венецианской Биеннале» - ФОТО

Сегодня, 15:50

Песков: Россия готова к переговорам с ЕС, но сама их инициировать не будет

Сегодня, 15:25

Французский рецепт для Кавказа - новая линия разлома?

Сегодня, 15:15

Адриана Лима и Алессандра Амбросио начинают сотрудничество с Trendyol - ФОТО

Сегодня, 15:13

ИИ спустился в метро: решит ли хакатон реальные проблемы Баку?

Сегодня, 15:10

Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

Сегодня, 15:05
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15