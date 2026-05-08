Песков: Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы - ОБНОВЛЕНО

Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации», - подчеркнул он, комментируя публикацию Der Spiegel.

В то же время он отметил, что парад в этом году пройдет в усеченном формате, поэтому был ограничен и состав журналистов.

«У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году поскольку вся церемония несколько ограниченная, то ограничен и состав журналистов», - отметил Песков.

«Я еще раз повторяю: ни у кого не была отозвана аккредитация, - подчеркнул представитель Кремля. - Я только что объяснил, что ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась, это неверная формулировка. Международные агентства будут там присутствовать, международные агентства будут получать видеосигнал, поэтому никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее, нет».

Источник: ТАСС

12:28

Россия отозвала аккредитации иностранным журналистам на парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Присутствовать на мероприятии смогут представители лишь нескольких российских средств массовой информации, сообщил Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ.

«Формат освещения парада изменен в связи с текущей ситуацией. Поэтому зарубежные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», — заявили журналистам представители российских властей. В частности, приглашения отозваны у сотрудников Der Spiegel, медиакомпаний ARD, ZDF (Германия) и Sky (Великобритания), агентства AFP, а также итальянской и японской телерадиокомпаний — Rai и NHK.

Ранее российские власти подтвердили аккредитацию западных журналистов и направили им расписание праздничных мероприятий. Однако затем решение было отменено — такое произошло впервые за все время проведения парада в России, отмечает Der Spiegel. Когда именно были разосланы и отозваны приглашения, не уточняется.

Источник: DW