Нефтяной Баку и его каменная память - ФОТО

Баку периода нефтяного бума — это время стремительного роста, когда город буквально на глазах превращался из средневекового центра в современную столицу с ярко выраженным европейским обликом.

Во второй половине XIX века он активно выходит за пределы крепостных стен Ичери-шехера, формируя новые кварталы с регулярной застройкой. Архитектура этого периода становится отражением амбиций, богатства и открытости миру. В город приходят иностранные архитекторы, внедряются новые стили и строительные технологии. Именно тогда складывается тот уникальный облик Баку, где восточные традиции органично переплетаются с классическими европейскими формами.

Одним из таких зданий является «Бакинский финансово-кредитный техникум» — выразительный пример городской доходной или общественной архитектуры, построенный в 1890 году. Его облик решён в духе неоклассицизма с элементами эклектики, что придаёт зданию особую художественную выразительность и отражает архитектурные тенденции своего времени.

Здание занимает угловой участок, что подчеркивает его градостроительную значимость и делает его визуальной доминантой перекрестка. Его композиция строго симметрична по основным осям, а фасады решены с четкой горизонтальной иерархией. Нижний ярус оформлен мощным рустом, создающим ощущение прочного, почти крепостного основания. Этот прием усиливает впечатление устойчивости и надежности.

Парадный вход акцентирован классическим порталом с треугольным фронтоном, который опирается на массивные пилястры. Он формирует выразительный центр композиции и подчеркивает статусность здания. Оконные проемы второго этажа выделены сандриками и декоративными обрамлениями, что придает фасаду пластичность и глубину. Балконы с коваными металлическими ограждениями добавляют легкость и изящество, контрастируя с массивностью каменной кладки. Верхние этажи решены более сдержанно, с упрощенным декором, что создает плавный переход от насыщенного низа к спокойному завершению.

При внимательном рассмотрении видно, что верхние этажи были надстроены уже в советский период. Это читается по изменению пропорций, упрощению декоративных элементов и иной трактовке оконных проемов.

Несмотря на это, надстройка выполнена достаточно аккуратно и не разрушает общий архитектурный образ здания. Карниз завершает композицию, объединяя все уровни в единое целое.

Особого внимания заслуживает каменная кладка фасада — тщательно обработанный известняк придает зданию теплый, светлый оттенок, характерный для бакинской архитектуры того времени. Здание выглядит одновременно строгим и представительным, полностью отвечая своим функциям и статусу. Это архитектурный памятник местного значения, находящийся под государственной охраной как важная часть историко-культурного наследия, отражающая уникальные особенности своей эпохи и представляющая особую ценность для сохранения и изучения.

Сегодня здание продолжает жить и выполнять важную образовательную миссию: здесь располагается Азербайджанский Финансово-Экономический Колледж, где обучаются будущие специалисты в сфере экономики и финансов. Оно по-прежнему остаётся не только учебным заведением, но и значимым объектом, сохраняющим связь времён и свою историческую атмосферу.

Баку периода нефтяного бума по-своему уникален: он сочетает в себе амбиции индустриального роста и изысканность архитектурного вкуса. Город наполнен зданиями, которые не всегда широко известны, но при этом играют важную роль в формировании его исторического облика. Такие постройки, как эта, создают ту самую ткань города, которая ощущается не только визуально, но и эмоционально. Они рассказывают о времени, когда Баку стремился стать частью мирового культурного и экономического пространства. И именно в этих, порой не самых очевидных зданиях, скрывается настоящая глубина и красота города — спокойная, благородная и по-настоящему живая.

Автор Вахид Шукюров