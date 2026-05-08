 Нефтяной Баку и его каменная память - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Нефтяной Баку и его каменная память - ФОТО

First News Media14:15 - Сегодня
Нефтяной Баку и его каменная память - ФОТО

Баку периода нефтяного бума — это время стремительного роста, когда город буквально на глазах превращался из средневекового центра в современную столицу с ярко выраженным европейским обликом.

Во второй половине XIX века он активно выходит за пределы крепостных стен Ичери-шехера, формируя новые кварталы с регулярной застройкой. Архитектура этого периода становится отражением амбиций, богатства и открытости миру. В город приходят иностранные архитекторы, внедряются новые стили и строительные технологии. Именно тогда складывается тот уникальный облик Баку, где восточные традиции органично переплетаются с классическими европейскими формами.

Одним из таких зданий является «Бакинский финансово-кредитный техникум» — выразительный пример городской доходной или общественной архитектуры, построенный в 1890 году. Его облик решён в духе неоклассицизма с элементами эклектики, что придаёт зданию особую художественную выразительность и отражает архитектурные тенденции своего времени.

Здание занимает угловой участок, что подчеркивает его градостроительную значимость и делает его визуальной доминантой перекрестка. Его композиция строго симметрична по основным осям, а фасады решены с четкой горизонтальной иерархией. Нижний ярус оформлен мощным рустом, создающим ощущение прочного, почти крепостного основания. Этот прием усиливает впечатление устойчивости и надежности.

Парадный вход акцентирован классическим порталом с треугольным фронтоном, который опирается на массивные пилястры. Он формирует выразительный центр композиции и подчеркивает статусность здания. Оконные проемы второго этажа выделены сандриками и декоративными обрамлениями, что придает фасаду пластичность и глубину. Балконы с коваными металлическими ограждениями добавляют легкость и изящество, контрастируя с массивностью каменной кладки. Верхние этажи решены более сдержанно, с упрощенным декором, что создает плавный переход от насыщенного низа к спокойному завершению.

При внимательном рассмотрении видно, что верхние этажи были надстроены уже в советский период. Это читается по изменению пропорций, упрощению декоративных элементов и иной трактовке оконных проемов.

Несмотря на это, надстройка выполнена достаточно аккуратно и не разрушает общий архитектурный образ здания. Карниз завершает композицию, объединяя все уровни в единое целое.

Особого внимания заслуживает каменная кладка фасада — тщательно обработанный известняк придает зданию теплый, светлый оттенок, характерный для бакинской архитектуры того времени. Здание выглядит одновременно строгим и представительным, полностью отвечая своим функциям и статусу. Это архитектурный памятник местного значения, находящийся под государственной охраной как важная часть историко-культурного наследия, отражающая уникальные особенности своей эпохи и представляющая особую ценность для сохранения и изучения.

Сегодня здание продолжает жить и выполнять важную образовательную миссию: здесь располагается Азербайджанский Финансово-Экономический Колледж, где обучаются будущие специалисты в сфере экономики и финансов. Оно по-прежнему остаётся не только учебным заведением, но и значимым объектом, сохраняющим связь времён и свою историческую атмосферу.

Баку периода нефтяного бума по-своему уникален: он сочетает в себе амбиции индустриального роста и изысканность архитектурного вкуса. Город наполнен зданиями, которые не всегда широко известны, но при этом играют важную роль в формировании его исторического облика. Такие постройки, как эта, создают ту самую ткань города, которая ощущается не только визуально, но и эмоционально. Они рассказывают о времени, когда Баку стремился стать частью мирового культурного и экономического пространства. И именно в этих, порой не самых очевидных зданиях, скрывается настоящая глубина и красота города — спокойная, благородная и по-настоящему живая.

Автор Вахид Шукюров

Поделиться:
381

Актуально

Общество

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Политика

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

В мире

Турция представила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету: что ...

Политика

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

Общество

Азербайджанский документальный фильм удостоен спецнаграды на фестивале в США

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

В преддверии WUF13 пройдет «Бакинская неделя градостроительства»

Instagram продолжает массовую чистку: Азербайджанские знаменитости потеряли десятки тысяч подписчиков

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

У Айгюн Кязимовой проблемы со здоровьем

Несрин Джавадзаде опубликовала свадебные фото с турецким бизнесменом – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался - ОФИЦИАЛЬНО

«Air Serbia» встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев по случаю рейса Белград – Баку - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Армении сообщили о подкупе избирателей со стороны партии Карапетяна

Сегодня, 17:42

Рубио: США намерены и далее ужесточать санкции против Кубы

Сегодня, 17:38

Oпределены новые наказания за террористическую деятельность

Сегодня, 17:35

Азербайджанский документальный фильм удостоен спецнаграды на фестивале в США

Сегодня, 17:30

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 17:21

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 17:08

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Сегодня, 17:00

В преддверии WUF13 пройдет «Бакинская неделя градостроительства»

Сегодня, 16:50

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

Сегодня, 16:40

Instagram продолжает массовую чистку: Азербайджанские знаменитости потеряли десятки тысяч подписчиков

Сегодня, 16:35

В Азербайджане более 10 мужчин пожаловались на бытовое насилие

Сегодня, 16:33

PASHA Holding объявляет о создании PASHA Ventures в рамках структурной трансформации

Сегодня, 16:20

Международный Банк Азербайджана выходит на банковский рынок Узбекистана

Сегодня, 16:15

Похитил 19 тысяч долларов из виллы Этибара Мамедова и потратил их на развлечения

Сегодня, 16:03

«BVLGARI - партнер Венецианской Биеннале» - ФОТО

Сегодня, 15:50

Песков: Россия готова к переговорам с ЕС, но сама их инициировать не будет

Сегодня, 15:25

Французский рецепт для Кавказа - новая линия разлома?

Сегодня, 15:15

Адриана Лима и Алессандра Амбросио начинают сотрудничество с Trendyol - ФОТО

Сегодня, 15:13

ИИ спустился в метро: решит ли хакатон реальные проблемы Баку?

Сегодня, 15:10

Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

Сегодня, 15:05
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15