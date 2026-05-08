Главы МИД ЕС в конце мая обсудят список требований Брюсселя к РФ по Украине

Главы МИД стран Евросоюза в конце мая обсудят список требований Брюсселя к Москве для возможных переговоров по Украине.

Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в Молдове на пресс-конференции.

«Прежде чем мы начнем диалог с Россией, мы должны решить, о чем мы хотим с ними говорить. Поэтому я предложила министрам иностранных дел Евросоюза согласовать список вещей, которых мы хотим добиться от российской стороны», - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно ли сообщество изучает возможность прямых переговоров с РФ о прекращении конфликта с Украиной.

«Поэтому мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел уже в конце мая», - отметила Каллас. Ранее она заявляла, что предоставление Брюсселем Киеву военного финансирования на €90 млрд должно создать для Украины выгодные условия, чтобы добиться уступок от России.

Газета Financial Times 7 мая процитировала главу Европейского совета Антониу Кошту, который сообщил, что «ведет переговоры с лидерами 27 стран-членов [ЕС], чтобы определить наилучший способ организации <...> работы и обозначить, что именно <...> необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент». По его мнению, у ЕС есть «потенциал» для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Как указало издание, такие изменения во мнении европейских лидеров вызваны растущим разочарованием действиями президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

Источник: ТАСС