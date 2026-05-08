Шахин Багиров: Проект КПП Агбенд завершится в ближайшее время

Завершение проекта контрольно-пропускного пункта Агбенд предусматривается в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров.

По его словам, предстоят важные задачи по организации таможенного контроля на освобожденных территориях:

"Как известно, Восточно-Зангезурское таможенное управление уже создано и действует. Наши сотрудники там занимаются оформлением грузов и товаров, ввозимых на территорию, а также осуществлением таможенного контроля".

Багиров отметил, что параллельно ведется работа по созданию контрольно-пропускных пунктов.

"Некоторое время назад на пропускном пункте Лачын был создан пункт таможенного контроля. В настоящее время продолжаются работы над КПП Агбенд. В ближайшее время предусматривается завершение и этого проекта".