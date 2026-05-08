В Баку неизвестные закидали припаркованные автомобили яйцами - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку, в одном из дворов на улице Ахмеда Джамиля, зафиксирован случай хулиганства в отношении припаркованных автомобилей.

Как сообщает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» Baku.ws.

По словам местных жителей, лобовые стекла некоторых припаркованных во дворе машин закидали яйцами.

Кроме того, у ряда автомобилей были подняты щетки стеклоочистителей («дворники»).

Согласно информации, ранее жильцы установили в этом дворе шлагбаум, чтобы контролировать въезд и выезд транспорта. Тем не менее сообщается, что подобные действия в отношении как гостевых, так и местных автомобилей продолжаются.

Представляем кадры с места происшествия: