Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Существенных осадков не прогнозируется, однако в отдельных районах полуострова днем возможны кратковременные небольшие дожди. Ветер в течение суток сменит направление с юго-западного на юго-восточное.

Температура воздуха ночью составит 12-15 градусов тепла, днем ожидается 20-25 градусов. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 764 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью достигнет 60-70%, днем будет 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно сохранится сухая погода. Вместе с тем в некоторых горных и предгорных районах в дневные часы ожидаются кратковременные осадки. Местами возможны грозы, град, а в высокогорье снег.

Также синоптики не исключают туман в отдельных районах страны, будет так же преобладать западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 10-15 градусов, днем 22-27 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 4-8 градусов, днем 13-18 градусов тепла.