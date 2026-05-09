Мухтар Бабаев встретился с представителем FAO в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в республике Насаром Хаятом.

В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями по вопросам устойчивого управления водными ресурсами, включая трансграничные бассейны. Особое внимание было уделено комплексному подходу, связывающему сельское хозяйство, водный менеджмент и климатическую устойчивость. Бабаев и Хаят также рассмотрели перспективы укрепления сотрудничества в области адаптации к климатическим изменениям и регионального взаимодействия для решения экологических вызовов.