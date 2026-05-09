Антониу Гутерриш приветствовал масштабный обмен пленными между Украиной и Россией

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш положительно оценил достигнутые договоренности о прекращении огня и проведении масштабной гуманитарной акции между Украиной и Россией.

Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению, согласно которому стороны проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000». В своем заявлении генсек ООН также высоко оценил посреднические усилия США, способствовавшие достижению этих договоренностей. Гутерриш вновь призвал к установлению полного и безоговорочного режима прекращения огня как необходимого условия для достижения всеобъемлющего мира в соответствии с нормами международного права. Отметим, что режим тишины между Россией и Украиной запланирован на период с 9 по 11 мая.