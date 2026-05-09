Президент Ильхам Алиев: Для оживления освобожденных от оккупации земель потребуется 5-10 лет

После освобождения земель от оккупации одним из первых поручений было возвращение этих земель в посевной оборот.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

"Каждый раз, каждый год после сезона сева и жатвы я получаю справку и смотрю, как развивается зерноводство. По стране развивается хорошо, если говорить старым лексиконом, примерно 35 центнеров с гектара, фактически – 3,5 тонны.

Интересуюсь, сколько в Карабахе – очень мало. И возникает вопрос: почему? Ведь здесь, вы и сами хорошо знаете, земля очень плодородная, очень урожайная. Сейчас мне дают объяснения – причем и иностранные специалисты в том числе, - что армяне настолько истощили эту землю, настолько беспорядочно ее эксплуатировали, что для оживления этих земель, возможно, потребуется 5-10 лет. Поэтому, так же как они разграбили и эксплуатировали все наши природные богатства, они фактически привели и нашу землю в крайне плачевное состояние", - отметил глава нашего государства.

По словам Ильхама Алиева, сейчас необходимо оживить эти земли на основе современных агротехнических мер, современных систем орошения и нашей общей стратегии по развитию сельского хозяйства: "Ведь вы прекрасно знаете, что во многих регионах Азербайджана есть плодородные земли, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре. Наверное, вы помните здешнее виноградарство в советское время".

Источник: Report