ВМС США перехватили 58 коммерческих судов в рамках блокады иранских портов

First News Media21:40 - Сегодня
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о результатах мониторинга морских перевозок в районе Ормузского пролива, направленного на сдерживание Ирана.

Согласно официальному заявлению, силы CENTCOM перенаправили 58 коммерческих судов, а еще четыре судна были выведены из строя для предотвращения их захода в порты Ирана или выхода из них. Ранее ведомство информировало о перехвате более 70 нефтяных танкеров, связанных с Тегераном. Блокада стала инструментом давления после того, как переговоры в Исламабаде 11–12 апреля не принесли результатов. Ситуация осложняется тем, что США и Израиль проводят военную операцию против Ирана с 28 февраля, а Тегеран в ответ объявил о закрытии Ормузского пролива для судов, следующих в страны залива, что уже спровоцировало мировой энергетический кризис.

