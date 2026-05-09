Амиран Георгадзе: «В Грузии к личности Гейдара Алиева относятся с большим уважением»

Председатель муниципального совета Марнеули Амиран Георгадзе в заявлении для Report подчеркнул исключительную роль Гейдара Алиева в развитии грузино-азербайджанских отношений и сохранении мира в регионе.

По словам Георгадзе, Гейдар Алиев был большим другом Грузии, а его образцовая дружба с Эдуардом Шеварднадзе в 1990-е годы стала фундаментом для реализации ряда крупнейших экономических проектов. Эти инициативы внесли весомый вклад в развитие страны и укрепление стабильности на Кавказе. Глава мурниципального совета отметил, что наличие бюста Гейдара Алиева в Тбилиси является ярким подтверждением высокого почтения, с которым грузинский народ относится к его личности. Он также выразил глубокую признательность азербайджанскому народу за многолетнее уважение и дружбу.

