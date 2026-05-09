В Испании изъята рекордная для Европы партия кокаина весом 30 тонн - ФОТО

9 мая 2026 года испанская Гражданская гвардия провела беспрецедентную операцию в районе Канарских островов, в ходе которой было перехвачено судно Arconian под флагом Коморских островов с 30 тоннами кокаина на борту, что стало крупнейшей конфискацией наркотиков в истории Европы.

Стоимость изъятого груза оценивается более чем в 812 млн евро. Данная операция установила абсолютный рекорд для европейского региона, превзойдя предыдущий максимальный показатель, зафиксированный полицией Германии в 2024 году, когда было изъято 25 тонн запрещенных веществ. Для самой Испании этот улов стал историческим достижением, так как объем обнаруженной партии более чем в два раза превысил все прошлые рекорды страны по конфискации наркотических средств. На данный момент правоохранительные органы продолжают следственные действия в отношении экипажа судна и организаторов канала поставок.