Азербайджанские гимнастки завоевали золото на международном турнире в Португалии

9 мая 2026 года юные азербайджанские спортсменки Азада Атакишиева и Нурай Мурадли триумфально выступили на международном турнире по художественной гимнастике в городе Портиман (Португалия), завоевав золотую медаль в командном зачете среди юниорок с результатом 94.000 балла.

Высокий результат позволил азербайджанской команде занять высшую ступень пьедестала почета, опередив конкуренток в своей возрастной категории. Успех юниорок стал частью общего успешного выступления национальной сборной на португальской арене, где традиционно собираются сильнейшие молодые грации Европы.

Тренерский штаб отметил прогресс гимнасток в технической сложности программ и чистоте исполнения элементов, что и отразилось в итоговых оценках судей. Данная победа укрепляет позиции азербайджанской школы художественной гимнастики на международной арене в преддверии молодежных чемпионатов.

Источник: İdman.Biz