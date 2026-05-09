Азербайджанские гимнастки завоевали золото на международном турнире в Португалии

9 мая 2026 года юные азербайджанские спортсменки Азада Атакишиева и Нурай Мурадли триумфально выступили на международном турнире по художественной гимнастике в городе Портиман (Португалия), завоевав золотую медаль в командном зачете среди юниорок с результатом 94.000 балла.

Высокий результат позволил азербайджанской команде занять высшую ступень пьедестала почета, опередив конкуренток в своей возрастной категории. Успех юниорок стал частью общего успешного выступления национальной сборной на португальской арене, где традиционно собираются сильнейшие молодые грации Европы.

Тренерский штаб отметил прогресс гимнасток в технической сложности программ и чистоте исполнения элементов, что и отразилось в итоговых оценках судей. Данная победа укрепляет позиции азербайджанской школы художественной гимнастики на международной арене в преддверии молодежных чемпионатов.

Источник: İdman.Biz

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15