ЦИК Армении: граждане за рубежом смогут голосовать на выборах только при возвращении в страну

Граждане Армении, постоянно проживающие за рубежом, смогут участвовать в парламентских выборах только при личном присутствии на территории страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Седа Гукасян.

Она напомнила, что после изменений в Избирательный кодекс в 2012 году граждане Армении за рубежом не голосуют на избирательных участках при посольствах и консульствах, а могут реализовать право голоса только в самой стране.

Исключение составляют дипломаты, военнослужащие в длительных командировках или на учебе за рубежом, а также члены их семей. Для них предусмотрено электронное голосование.

По данным ЦИК, парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, в них примут участие 17 партий и два партийных блока.

Источник: ТАСС