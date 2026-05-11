ЦИК Армении: граждане за рубежом смогут голосовать на выборах только при возвращении в страну

First News Media14:45 - Сегодня
Граждане Армении, постоянно проживающие за рубежом, смогут участвовать в парламентских выборах только при личном присутствии на территории страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Седа Гукасян.

Она напомнила, что после изменений в Избирательный кодекс в 2012 году граждане Армении за рубежом не голосуют на избирательных участках при посольствах и консульствах, а могут реализовать право голоса только в самой стране.

Исключение составляют дипломаты, военнослужащие в длительных командировках или на учебе за рубежом, а также члены их семей. Для них предусмотрено электронное голосование.

По данным ЦИК, парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, в них примут участие 17 партий и два партийных блока.

Источник: ТАСС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15