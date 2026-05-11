На ITV продолжается шоу «Maska»: Кто скрывался под маской Улитки? – ВИДЕО

В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу южнокорейского производства, которое за четыре года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции. Азербайджан вошел в число стран, где этот проект официально адаптирован.

В жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

Седьмым участником шоу «Maska», покинувшим программу, стала скрывавшаяся под маской Улитки азербайджанская звезда международного песенного конкурса «Евровидение» певица Efendi (Самира Эфенди) - в последнем для нее выпуске проекта она исполнила песню «Ay qız, oyan».

Отметим, что выступления масок – Инопланетянина, Гырата, Кошки, Тигра и Донера - в седьмом выпуске проекта представлены для просмотра ниже.

Напомним, что ранее шоу покинули певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра, певица Эмма Алекперзаде, участвовавшая в проекте в образе Визиря, актриса театра и кино Гюнешь Тегин (Море), режиссер Ульвия Кенуль (Змея), телеведущий Салех Багиров (Цыпленок) и певица Лала Мамедова (Семяни).